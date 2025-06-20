Bir kentte hem vatandaş hem iş yerleri mağdur! Trafolara girip kabloları çaldılar

Şanlıurfa'da organize kablo hırsızlıkları, trafoları hedef alarak binlerce kişiyi, onlarca iş yerini elektriksiz bıraktı ve milyonluk hasara yol açtı. Dicle Elektrik yetkilileri, bu yasa dışı eylemlerin önlenmemesi halinde yaz aylarında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.

Dicle Elektrik’in Şanlıurfa’daki hizmet bölgesinde dün gece büyük çaplı kablo hırsızlıkları yaşandı. Kent genelinde dün farklı noktalardaki trafolara giren hırsızlar, binlerce meskenin yanı sıra resmi kurumların da elektriksiz kalmasına neden olacak zarara yol açtı.

Şirket yetkilileri, "Elektrik kesintisi olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak onarım çalışmalar süresince can ve mal güvenliği nedeniyle zorunlu kesintilere yapmak zorunda kalacağız" diyerek, "Bu tür yetkisiz müdahalelerin önü alınmazsa uzun süreli kesintiler yaşanabilir" uyarısında bulundu.

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefiyle elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, son dönemde dağıtım bölgesinde artış gösteren bakır kablo hırsızlıklarının hem vatandaşları hem de kamu kurumlarını mağdur ettiğini bildirdi.

Sadece dün gerçekleşen kablo hırsızlığı nedeniyle binlerce hanenin yanı sıra kamu kurumları da elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Artan hırsızlıklar enerji şebekesine büyük zarar verirken, ekipler kesinti olmaması için gece gündüz çalışarak onarım çalışmalarına hızla başladı.

BİR GECEDE BİRÇOK HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDI

Haliliye ilçesi başta olmak üzere farklı mahallelerdeki trafo kabinlerine giren hırsızlar, enerji dağıtımında kritik öneme sahip iletken bakır kabloları sökerek çaldı.

Bazı trafolardaki akülerin de alındığı bildirildi. Her biri aynı gece içinde farklı saatlerde ve bölgelerde gerçekleşen olaylar nedeniyle enerji akışında aksamalar gerçekleşti. İlk tespitlere göre şebekede oluşan hasarın maliyeti de milyonlarca TL’yi buldu.

YETKİSİZ MÜDAHALE HAYATI RİSKE ATIYOR

Dicle Elektrik yetkilileri yaptıkları açıklamada, elektrik şebekesine yalnızca yetkili personelin müdahale edebileceğini hatırlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Cüzi gelir uğruna yapılan bu tür eylemler, hem can ve mal güvenliğini riske atıyor hem de kamu hizmetinin aksamasına neden oluyor. Vatandaşlarımızdan şüpheli durumlarla karşılaştıklarında hem emniyet birimlerini hem de kurumumuzu haberdar etmelerini önemle rica ediyoruz. Yetkisiz müdahale konusunda gerekli önlemlerin alınmaması durumunda enerjiye en çok ihtiyacın duyulduğu yaz ayında ilimizde uzun süreli enerji kesintilerinin olması kaçınılmaz olacaktır" ifadelerine yer verildi.