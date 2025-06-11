Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var

Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde Suriye uyruklu aileler arasında çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, Basil Suud ve Mustafa Soud bıçakla, Abdullah Suud silahla yaralandı.

Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var - 1. Resim

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatırken mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YKS sınavı kaç soru? Sınav üç oturumda tamamlanacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şırnak'ta hayvan yetiştiricisi kabusu yaşadı! Yıldırım çarpması sonucu 95 koyun küçükbaş oldu - 3. SayfaŞırnak'ta hayvan yetiştiricisi kabusu yaşadı!Turistlere dehşet dolu anlar yaşattılar! Tur otobüsü saldırganları tutuklandı - 3. SayfaTur otobüsü saldırısında yeni gelişmeÇöp tartışması kavgaya döndü! Bayram günü faciayı yaşadı... ''Senin gibi itle muhatap olmayız'' - 3. SayfaKomşusu bayram günü faciayı yaşattı: Sebebi ise korkunçÖnce haraç istediler! 1 saat sonra da kurşun yağmuruna tuttular - 3. SayfaÖnce haraç istediler! 1 saat sonra kurşun yağmuruna tuttularBurdur'daki kapı önü cinayetinde katil kadın konuştu! Her detayı korkunç... - 3. SayfaKapı önü cinayetinde katil kadın konuştu!Sokak ortasında kabus gibi olay! Kadınların kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı - 3. SayfaKavgayı ayırmak istedi, bin pişman oldu! Sokak ortasında kabus gibi olay!
Sonraki Haber Yükleniyor...