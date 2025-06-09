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Şanlıurfa'da 'borç para' kavgasında kan aktı: Amca, yeğenine kurşun yağdırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da &#039;borç para&#039; kavgasında kan aktı: Amca, yeğenine kurşun yağdırdı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde borç tartışması aile trajedisine dönüştü. Amcası tarafından vurulan 26 yaşındaki Halil K. hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde borç para meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğenini vurarak öldüren amca kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Alıncık kırsal Mahallesi'nde yaşandı.

Amca Mesut K. ile yeğeni Halil K. (26) arasında borç para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, amca Mesut K., silahla yeğenine ateş açtı. Halil K. hayatını kaybederken, amca ise olay yerinden kaçtı. 

Halil K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan amcanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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