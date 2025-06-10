Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgasında 11 kişi yaralandı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Soydan ve Taşhan mahalleleri arasında merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada, H.B. (22), Ç.K. (45), E.B. (16), Z.B. (32), S.B. (22), N.B. (21), T.B. (18), C.B. (19), M.B. (22), M.E. (43) ve S.E. (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede önlem aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir