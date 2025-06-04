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Şanlıurfa'da kavgayı ayırmaya giden polisi bıçakladılar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da kavgayı ayırmaya giden polisi bıçakladılar!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından yaralandı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru M.R.Y. bıçakla bacağından yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 otomobilin de zarar gördüğü kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Polis mahallede güvenlik önlemi aldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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