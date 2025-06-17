Şanlıurfa'da İHA destekli operasyon! Çuvalların arasına gizlenmiş uzun namlulu silahlar bulundu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda, çuvalların arasına gizlenmiş çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozova ilçesinde 7, Viranşehir'de ise 1 adrese İHA destekli operasyon düzenlendi.

18 UZUN NAMLULU SİLAH, 399 MERMİ

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların arasına gizlenmiş 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.