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Şanlıurfa'da acı olay: Yeğenini kurtarmak isterken canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da acı olay: Yeğenini kurtarmak isterken canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne topu almak için giren yeğenini kurtarmaya çalışan amca hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Kasımkuyu Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Gölü civarında ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki Mesut Can Polat, suya düşen topunu almak isterken suda kayboldu. Durumu gören amca Naif Polat (30), suya girerek yeğenini kurtardığı sırada gözden kayboldu.

Şanlıurfa'da acı olay: Yeğenini kurtarmak isterken canından oldu - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Bozova Bot Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin çalışması sonucu Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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