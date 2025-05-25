İzmir'de denize giren genç boğuldu, arkadaşları kriz geçirdi
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İzmir’in Çeşme ilçesinde denize giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin arkadaşları sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 15.30’da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki Deliklikoy’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kıyıya çıkartılan Şerif Bilen‘in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe