Başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk yaralandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yurdun dört bir yanında başıboş köpek saldırıları devam ediyor. Son olarak Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bursa'dan bir yakınlarının cenazesi için ailesiyle Çorum'a gelen Ömer Miraç I. Kale Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
YÜZÜNDEN VE BAŞINDAN YARALANDI
Yüzünden ve başından yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk doku kaybı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe