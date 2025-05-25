Başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mayıs 2025 21:50 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 21:54 - Güncelleme:

Yurdun dört bir yanında başıboş köpek saldırıları devam ediyor. Son olarak Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bursa'dan bir yakınlarının cenazesi için ailesiyle Çorum'a gelen Ömer Miraç I. Kale Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlgili Haber Düğün salonunda facia! Beton kemer yıkıldı, doktor öldü, eşi yaralandı YÜZÜNDEN VE BAŞINDAN YARALANDI Yüzünden ve başından yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk doku kaybı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İlgili Haber Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı! Uyarılar peş peşe, etkisi günlerce sürecek

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe