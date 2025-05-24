Bursa'da yolu boks ringine çevirdiler! O anlar kamerada
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Anayolu adeta boks ringine çeviren sürücüler, araçlarını durdurup birbirine saldırdı. Kavga anbean kameraya yansıdı.
Bursa'da sabah saatlerinde yoğun trafik akışının yaşandığı Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda yumruklu kavga meydana geldi.
ARAÇLARDA İNİP, BİRBİRİNE SALDIRDILAR
İki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar, kavgaya tutuştu. Sürücüler, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Tarafların anayolu boks ringine çevirdiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş