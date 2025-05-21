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Havalar ısınınca tehlike arttı! Bursa'da müsilaj tehlikesine karşı acil toplantı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Havaların ısınmasıyla Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaj tehlikesi de arttı. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı düzenlendi.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında gerçekleşen deniz salyası felaketi, denizin ekosistemini tehdit edecek boyutlara ulaştı.

2021 itibarıyla deniz salyasının ekosisteme, deniz canlılarına ve Marmara Denizi'nin biyoçeşitliliğine olan olumsuz etkileri sürüyor. Havaların ısınmasıyla tehlike giderek artıyor.

Havalar ısınınca tehlike arttı! Bursa'da müsilaj tehlikesine karşı acil toplantı - 1. Resim

TEHLİKE ARTIYOR

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantının önemli olduğunu ve sonuçları itibarıyla faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

Havalar ısınınca tehlike arttı! Bursa'da müsilaj tehlikesine karşı acil toplantı - 2. Resim

"SORUN EVSEL ATIKLAR"

Zeybek, 2021'de müsilaj görülmesinin ardından sorunun araştırılıp çözülmesiyle ilgili Meclis'e önerge verdiğini hatırlatarak, "Bu, rapor haline getirilmiştir. Meclis'in arşivinde var. Her yurttaş buna ulaşabilir. Sorunun nedenini konuşma konusunda bence süreç tamamlandı. Sorunu hepimiz biliyoruz evsel atıklar" diye konuştu.

Gökan Zeybek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her hafta bir şehirde miting düzenlediğini, 25 Mayıs Pazar günü de Bursa'da miting yapacağını sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de önemli bir sorunu gündeme getirip çözümünü konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Marmara Bölgesi'nde 30 milyon nüfusun bulunduğunu ifade eden Bozbey, "Sadece evsel ve sanayi atıklardan değil tarımla ilgili de sorun var. Gübrelerden dolayı da denizi kirlettiğimizin farkında olmamız lazım. Bunların çözümü elbette var" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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