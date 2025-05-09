Çöp dağları, müsilaj, grev, başıboş köpekler... CHP yönetimi gururla sunar!

CHP’li belediyelerden pis kokular geliyor. İzmir’de çöp dağları halkı ve turistleri isyan ettirdi. Bursa’da tren ve otobüsler duruyor. Balıkesir sahili müsilaja bulandı. Birçok yerde köpekler parkları istila etti, çocuklar korkudan giremiyor.

İzmir’in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonrası biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor. Toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından ilçe sokaklarında çöp birikintileri âdeta ‘dağ’a dönüştü. Çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

BURSA'DA KREV BAŞLADI

Aynı şekilde Bursa’da BURULAŞ’ta toplu iş sözleşmesi imzalanmadı ve sendika grev kararı aldı. Sendika, 20 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tren ve otobüs seferlerinin durdurulacağını açıkladı. Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman “Bursa halkı ciddi bir ulaşım mağduriyeti yaşayacak. Bu noktaya gelinmesini istemezdik” dedi.

MALTEPE'Yİ MÜSİLAJ SARDI

Marmara Denizi’nin yüzeyinde yeniden müsilaj (deniz salyası) oluşumu gözlendi. Bandırma merkez sahilinde, Erdek ve Gönen’in Denizkent sahilinde yoğunlaşan köpüksü tabaka, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Benzer görüntüler İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Maltepe sahilinde de kaydedildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Sarı, ekim ayından beri müsilaj oluşumuna dair uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak “Tedbir alınmadı, müsilaj artık yüzeye çıktı. Marmara Denizi’nin sıcaklığı 14 dereceyi geçti, bu kritik eşikti. Rüzgâr ve dalga olmazsa daha da yayılacak” dedi. Sarı, müsilajın denizin dibindeki mercan, midye, istiridye ve deniz çayırlarını öldürdüğünü, balıkçılığı ve yakında turizmi de etkileyeceğini vurguladı. Ayrıca 2021’de hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı’na acilen geri dönülmesi gerektiğine dikkat çekti. Dalgıç Atilla Kökkıran, kirliliğin sebebinin kimyasal atıklar ve kanalizasyon olduğunu, müsilajın deniz hayatını tehdit ettiğini söyledi. Maltepe’de konuşan Ercan Kumru ise “Problemin kaynağı biziz. Çevre eğitimi yetersiz” diyerek toplumsal duyarsızlığa dikkat çekti. Uzmanlar, Sağlık, Tarım ve Çevre Bakanlıklarının halkın endişelerini giderecek analiz ve açıklamaları hızla yapması gerektiğini belirtiyor. Marmara Denizi, taşıyabileceği yükün sınırına geldi.

CHP LİDERİ KANUNU UYGULATMIYOR

Anayasa Mahkemesinin sahipsiz hayvanlarla ilgili kanuni düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin iptal talebini reddetmesinin yankıları sürüyor. Konuya dair kanunun çıkmasına, Anayasa Mahkemesinin de iptal talebinin reddetmesine rağmen CHP’nin yönettiği belediyelere ‘kanunu uygulatmama’ yönündeki tavrı devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel “O yasa, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zımnen ‘Cinayet işle’ diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz” dedi. CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerde caddeler, sokaklar ve parklar başıboş köpek kaynıyor.