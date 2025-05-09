Başıboş köpekler hemen toplatılsın! AK Partili vekiller 'kesin çözüm şart' diyor

Uzmanlar “Sokakta sıfır köpek” çağrısı yaptı. Vekiller de “Kanun çıktı, uygulanmıyor. Halk şikâyetçi. Daha etkili çözüm şart” dedi.

HABER MERKEZİ / EMRAH ÖZCAN ANKARA - Anayasa Mahkemesinin sahipsiz hayvanlarla ilgili kanuni düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin iptal talebini reddetmesinin yankıları sürüyor. Konuya dair kanunun çıkmasına, Anayasa Mahkemesinin de iptal talebinin reddetmesine rağmen CHP’nin yönettiği belediyelere ‘kanunu uygulatmama’ yönündeki tavrı devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel “O yasa, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zımnen ‘Cinayet işle’ diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz” dedi.

CHP lideri Özel’in sözlerini eleştiren veteriner hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu “Cinayet ve katliam kelimeleri hayvan için kullanılmaz. O zaman bütün mezbahalara ‘katliam yeri’ mi diyeceğiz? Kuzu pirzolayı elde etmek için cinayet mi işliyor insanoğlu? Bu, problemli bir yaklaşım tarzı. Hangi belediye başkanı, yasadan sonra bir çocuğun ölümüne veya yaralanmasına, vatandaşların zarar görmesine razı olabilir? Bu, bir kere yasaya ve insanlığa aykırı” dedi.

Belediyelerin AYM kararına uymamasının teknik olarak mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sabuncuoğlu “Bir köpek bayramda karşıdan karşıya geçerken bir ailenin aracının takla atmasına sebep oldu. Biri anne karnında, birisi 10 yaşında iki çocuk öldü. Yani, bir köpek ile sürüler hâlindeki köpekler arasında risk açısından hiçbir fark yok. Türkiye’nin, bütün köpekleri toplayıp ‘sıfır başıboş köpek’ politikasına bir an önce geçmesi lazım” diye konuştu.

Başıboş köpek meselesinin bir millî güvenlik meselesi olduğunu belirten Sabuncuoğlu “Bir virüs çağında, biyolojik savaşların olabileceği bir çağda, bir ülkenin milyonlarla ifade edilen bir canlı popülasyonunu kontrol altına almaması demek, bir millî güvenlik sorunu demektir. Her gün binlerce insanımız ısırılıyor. Her gün insanlar korku ve endişe içinde sokağa çıkıyor; bunun kendisi terördür zaten, insana bu korkuyu yaşatmak terördür” değerlendirmesinde bulundu.

VEKİLLERDEN ERDOĞAN'A: ÇOK DAHA ETKİLİ ÇÖZÜMLER ALINSIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluştu. Milletvekilleri, 12 kabine üyesinin de hazır bulunduğu toplantıda, sahipsiz sokak köpekleri meselesini gündeme getirdi. Sokak köpekleri ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesine rağmen meselenin birçok yerde devam ettiğini de belirten vekiller, belediyelerin kanunu uygulamaktan geri durduğu bunun da vatandaşın tepkisine yol açtığını bildirdi. Başıboş köpek çözümü için çok daha etkili ve kesin çözümler oluşturulması gerektiğini kaydetti.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER TURİZMİ DE ETKİLİYOR

Türkiye’de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına yol açan sokak köpekleri turizmi de etkiliyor. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler geçtiğimiz yıl seyahat tavsiyelerine bu konuyu da dâhil etmişti. İngiltere’den yapılan tavsiyede, Türkiye’de birçok kentte sahipsiz köpek bulunduğu ve bunların sürüler hâlinde dolaşarak boş arazilerde saldırganlaşabildiği aktarıldı. Vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmaları istenirken sahipsiz hayvanlara yaklaşılmaması ve ısırılma durumunda tıbbi destek alınması istendi.

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Belçika Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyesinde, Türkiye’de şehir ve kırsal alanlarla turistik merkezlerde çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğuna dikkati çekilerek, özellikle küçük çocuklar için bunların tehlikeli olabileceği vurgulandı. Kuduz belirtisi tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşuna başvurulması, yola çıkılmadan kuduz önleyici aşının yaptırılması tavsiyesinde bulunuldu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’ye seyahat edeceklere önleyici aşı olmaları tavsiye edildi.

Bazı Avrupa ülkeleri de ABD’nin ilgili kurumlarınca yapılan tavsiyelere linklerinde yer verdi. Türkiye’ye seyahatlerde “tavsiye” edilen aşılar arasında kuduz da sayıldı.