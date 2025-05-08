İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! CHP'li isim ve 3 kişi tutuklandı

İzmir'de Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar nedeniyle gözaltına alınan CHP'li gençlik kolları başkanı Mehmet Deviren ve 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ihbarıyla harekete geçti.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARETTEN TUTUKLANDI

4 kişinin Kemalpaşa ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazdığı öğrenildi.

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Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.