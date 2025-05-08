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İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! CHP'li isim ve 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a hakaret! CHP&#039;li isim ve 3 kişi tutuklandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar nedeniyle gözaltına alınan CHP'li gençlik kolları başkanı Mehmet Deviren ve 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ihbarıyla harekete geçti.

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! CHP'li isim ve 3 kişi tutuklandı - 1. Resim

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARETTEN TUTUKLANDI

4 kişinin Kemalpaşa ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazdığı öğrenildi.

Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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