İmamoğlu dosyasında başsavcılık resti çekti! Sahte bilgi yayanlara soruşturma

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 21:01 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 21:08 - Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü", "rüşvet" ve "dolandırıcılık" gibi suçlamalarla yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan bazı bilgilerin yanıltıcı ve manipülatif olduğunu belirterek bu paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. YANILTICI VASIFTA BİLGİLER Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi. Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş