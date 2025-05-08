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Kabus geri döndü! Bandırma ve Erdek Körfezi'nde müsilaj 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Marmara Denizi'nin son yıllarda kabusu haline gelen müsilaj Balıkesir'de de etkili oldu. Bandırma ilçesi kıyıları ve Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Müsilaj kabusu yeniden hortladı. Marmara Denizi'nde ilk olarak 2021 yılında görülen, daha sonra farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Balıkesir'de de yoğunlaştı.

Kabus geri döndü! Bandırma ve Erdek Körfezi'nde müsilaj  - 1. Resim

BANDIRMA'DA SON DURUM

Bandırma merkezde sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu. Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

Kabus geri döndü! Bandırma ve Erdek Körfezi'nde müsilaj  - 2. Resim

ERDEK KÖRFEZi'NDE SON DURUM

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde de müsilaj oluştu. Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu.

Kabus geri döndü! Bandırma ve Erdek Körfezi'nde müsilaj  - 3. Resim

Erdek sahilinde çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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