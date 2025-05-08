Kabus geri döndü! Bandırma ve Erdek Körfezi'nde müsilaj

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 13:07 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 14:34 - Güncelleme:

Marmara Denizi'nin son yıllarda kabusu haline gelen müsilaj Balıkesir'de de etkili oldu. Bandırma ilçesi kıyıları ve Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Müsilaj kabusu yeniden hortladı. Marmara Denizi'nde ilk olarak 2021 yılında görülen, daha sonra farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Balıkesir'de de yoğunlaştı. BANDIRMA'DA SON DURUM Bandırma merkezde sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu. Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi. ERDEK KÖRFEZi'NDE SON DURUM Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde de müsilaj oluştu. Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu. Erdek sahilinde çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor. İlgili Haber Müsilajın son durumu korkuttu! Uzmanlar uyardı... Dipte yoğunlaşıyor, her an ortaya çıkabilir

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş