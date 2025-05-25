Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Düğün salonunda facia! Beton kemer yıkıldı, doktor öldü, eşi yaralandı

Düğün salonunda facia! Beton kemer yıkıldı, doktor öldü, eşi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Düğün salonunda facia! Beton kemer yıkıldı, doktor öldü, eşi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu 35 yaşındaki doktor Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetti, eşi Güler Baltacı ise ağır yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.

Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İŞLETME YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. (50) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Asgari ücret vaadini hatırlattı! Özgür Özel'den ara zam çıkışı, formülü verdiFenerbahçe'de En-Nesyri rüzgarı! İspanya'dan talip var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de denize giren genç boğuldu, arkadaşları kriz geçirdi - 3. Sayfaİzmir'de denize giren genç boğuldu, arkadaşları kriz geçirdiBaşıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk yaralandı - 3. SayfaBaşıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk yaralandıLiseli kızların sosyal medya kavgasında acı son! Araya giren 2 kız bıçakla yaralandı, hayati tehlikesi var - 3. SayfaLiseli kızların sosyal medya kavgasında acı son! Araya giren 2 kız bıçakla yaralandı, hayati tehlikesi varİstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var77 yaşındaki emekli doktordan büyük sapkınlık! Önce gözlüğü sonra telefonu ele verdi - 3. Sayfa77 yaşındaki emekli doktordan büyük sapkınlık!Karaman'da izne gelen uzman çavuş, babasını silahla vurarak öldürdü - 3. Sayfaİzne gelen uzman çavuş, babasını silahla vurarak öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...