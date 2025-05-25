Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı! Uyarılar peş peşe, etkisi günlerce sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2025 19:28 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 19:46 - Güncelleme:

Yeni haftada Türkiye genelinde bahar yağmurları etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, bazı bölgelerde fırtına ve toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de sağanak bekleniyor.

Türkiye yeni haftaya yağışla girecek. Yurdun dört bir yanında bahar yağmurlarının görülmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de yeni haftanın hava tahminine dair bilgiler verdi. Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı sistemin etkili olacağını belirten Tekin, yarın batı kesimlerde görülecek sağanağın hafta boyunca yer yer gök gürültülü olacağını söyledi. Yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini bildiren Tekin, "Salı günü İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışları görmeye devam edeceğiz" dedi. FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftada gelecek yağışla mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına ineceğini belirtti. Yarın Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğine dikkati çeken Tekin, vatandaşları olası fırtınaya karşı uyardı. Yağışlı sistemin etkisiyle yarın batı kesimlerde yer yer toz taşınımı beklendiğini vurgulayan Tekin, çamur şeklinde yağış görülebileceğini dile getirdi. İlgili Haber İstanbul'da "çamur" alarmı! Araçların üstü kaplandı, AKOM bu gece için uyardı İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? İstanbul'da yarın sağanak beklendiğini belirten Tekin, yağışların yerel kuvvetli olabileceğini söyledi. Salı günü parçalı bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayan Tekin, sıcaklıkların gelecek 3 gün boyunca 20 ila 22 derecelerde seyredeceğini söyledi. Ankara'da yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirten Tekin, öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca devam edeceğini bildirdi. Başkentte salı ve çarşamba günü yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, "Sıcaklıklar yarın 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak" dedi. İzmir'de yarın kuvvetli sağanak görüleceğini belirten Tekin, "Salı ve çarşamba günü yağış ara verecek. Sıcaklıklar yarın 24, salı 26, çarşamba günü 27 derece olacak" diye konuştu. İlgili Haber İstihdam hamlesi: Türkşeker personel alımına başlıyor! Başvuru tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe