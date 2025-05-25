İstihdam hamlesi: Türkşeker personel alımına başlıyor! Başvuru tarihi belli oldu

Türkşeker, 14 ildeki 17 iş yerinde çalıştırılmak üzere 111 daimi işçi alacak. Başvurular 26-30 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 111 daimi işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor. 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 111 yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

ALIMLAR HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.