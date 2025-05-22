Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ÇAYKUR'da kuralar çekildi! 1500 kişiye istihdam sağlayacak

ÇAYKUR'da kuralar çekildi! 1500 kişiye istihdam sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ÇAYKUR&#039;da kuralar çekildi! 1500 kişiye istihdam sağlayacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak 1500 mevsimlik işçinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 28 bin 447 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İzleyicinin alınmadığı salondaki kura çekimi, yerel bir televizyon kanalından canlı yayımlandı.

Noter tarafından kura yöntemi açıklandıktan sonra çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutunun boş olduğu gösterildi.

ÇAYKUR'da kuralar çekildi! 1500 kişiye istihdam sağlayacak - 1. Resim

KURA ÇEKİMİ 12 SAAT SÜRDÜ

Numaraların boş kutuya atılmasının ardından kura çekimine geçildi. Çekilişle fabrikalarda çalışacak 1440 asil ve 1440 yedek isim belirlenerek okundu.

Ayrıca, 60 kişilik çay eksperi kadrosuna yeterli sayıda başvuru olmadığı belirtildi.

Saat 09.00'da başlayan ve yaklaşık 12 saat süren kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, diğer ilgililer ve basın mensupları takip etti.

ÇAYKUR'da kuralar çekildi! 1500 kişiye istihdam sağlayacak - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

İran'dan ABD'ye tehdit! "Savaş söylemleriyle bizi korkutamazlar"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
JP Morgan'dan doların ateşini harlayacak tahmin! Trump üzülecek, ABD, stagflasyon yolunda - EkonomiJP Morgan'dan doların ateşini harlayacak tahmin!'Zengin Baba Yoksul Baba' kitabının yazarı Kiyosaki'den "son geldi" sözleriyle şok tahmin! "Altın 25.000 dolar olacak" - EkonomiKiyosaki'den "son geldi" sözleriyle şok tahmin!Bu para tarihe karışıyor! Son kez basılacak, bir daha üretilmeyecek - EkonomiBu para tarihe karışıyor! Bir daha üretilmeyecekAvrupa'nın lideri Türkiye! Günde 1475 kez havalandı - EkonomiAvrupa'nın lideri Türkiye! Günde 1475 kez havalandıSPK'dan 'gelecek' hamlesi: 81 ilde hayata geçiyor - EkonomiSPK'dan 'gelecek' hamlesi: 81 ilde hayata geçiyorPiyasalarda günün özeti: BİST 100 yükseldi, altın ve petrol geriledi! - EkonomiBİST 100 yükseldi, altın ve petrol geriledi!
Sonraki Haber Yükleniyor...