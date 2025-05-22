ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura canlı yayını nereden izlenir? 1500 işçi alımı kurası canlı yayın

ÇAYKUR’un 1500 mevsimlik işçi alımı için başvurular sona erdi. Başvuru yapan adaylar şimdi kura tarihini ve kura çekiminin canlı yayın linkini araştırıyor.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimiyle ilgili merak edilen detaylar merak ediliyor. Bugün yapılacak kura çekilişi ile ÇAYKUR'a alınacak 1500 işçi belli olacak.

ÇAYKUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÇAYKUR tarafından Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki fabrikalarda istihdam edilmek üzere alınacak mevsimlik işçiler için kura çekimi 22 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile işe alınacak isimler belirlenecek. Kura, İŞKUR’un nihai listeleri esas alınarak yapılacak.

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi mezunları kura dışı tutulacak.

İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.caykur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK MI? NEREDEN İZLENİR?

Kura çekiminin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi, ÇAYKUR’un resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapılması bekleniyor.

Çekiliş, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak, böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Toplam 1500 mevsimlik işçi alımı kapsamında;

931 beden işçisi (tahmil-tahliye)

405 teknik meslek lisesi ve MYO mezunu işçi

60 çay eksperi (kura dışı)

Engelli ve eski hükümlü kadroları (Rize, Trabzon ve Artvin'deki belirli fabrikalarda) olmak üzere çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak.