KPSS istenmiyor: OGM işçi alımı başvuru şartları nedir, nasıl başvuru yapılır? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı detayları belli oldu! 

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere toplam 63 işçi alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı istenmeyen adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek. İşte OGM işçi alımı detayları...

Orman Genel Müdürlüğü, 63 geçici işçi personel alımı yapacak. KPSS şartı istenmeyen başvurularda Orman İşçisi, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü ve Traktör Operatörü kadrolarına alım yapılacak.

İŞKUR üzerinden yapılacak OGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuruları, İŞKUR üzerinden 15 Mayıs-20 Mayıs tarihlerinden yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak.

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KADRO DAĞILIMI

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 5, Dozer Operatörü pozisyonunda 31, Greyder Operatörü pozisyonunda 26 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere toplamda 63 geçici işçi personel alımı yapılacak.

Orman İşçisi, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.