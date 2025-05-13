Türk Şeker kura sonuçları açıklandı mı? 1685 işçi alımı için gözler Türk Şeker kura çekiminde!

Türk Şeker kura sonuçları, başvuru yapanlardan belgelerin istenmesiyle gündeme geldi. Türk Şeker 1685 işçi alımı başvuruları 14 - 18 Nisan 2025 arasında yapıldı. Kurum, belgeleri 6 Mayıs'a kadar teslim edilmesini istedi. İşte Türk Şeker kura çekimi hakkında detaylar...

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türk Şeker), bin 685 işçi alımı yapacağını açıklamış ve başvurular 18 Nisan'a kadar İŞKUR üzerinden alındı.

Başvuru yapan adaylardan 6 Mayıs'a kadar belgelerin istenmesiyle gözler Türk Şeker işçi alımı kura çekilişine çevrildi.

TÜRK ŞEKER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Şeker, bin 685 sürekli işçi alımı için başvurular 14-18 Nisan tarihlerinde alınırken başvuru yapanlardan gerekli belgeler, 29 Nisan - 6 Mayıs arasında teslim edilmesi istendi. Fakat Türk Şeker kura sonuçları henüz açıklanmadı.

TÜRK ŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türk Şeker kura çekilişi tarihi belli değil. Kurum tarafından yapılan açıklamada 32 bin 327 kişiden belge teslim etmelerini istedi.

Belge kontrol süreci tamamlandıktan sonra başvuru sayısı, açık kadro sayısının dört katını aşarsa noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kura çekilişi tarihi, yeri ve saati Türk Şeker'in resmî internet sitesi olan www.turkseker.gov.tr adresinden duyurulacak.

ALIM YAPILACAK İLLER VE KADRO DAĞILIMI

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.