İŞKUR nihai liste ne zaman açıklanır? Gözler işçi alımı başvuru sonuçlarına çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 14:38 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 14:38 - Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2025 yılı için gerçekleştirilecek 3.658 kişilik işçi alımında başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler şimdi adayların kura çekimine katılabilmesi için açıklanacak olan nihai listeye çevrildi. Binlerce adayın umutla beklediği bu süreçte, Sağlık Bakanlığı’nın takvimi ve kura aşamasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI, SIRADA NİHAİ ADAY LİSTESİ VAR Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, güvenlik personeli, aşçı ve klinik destek elemanı gibi kadrolarda alım yapılacağı duyurulmuştu. Alımlar için İŞKUR üzerinden yürütülen başvuru süreci 9 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla sona erdi. İŞKUR NİHAİ LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANIR? Sağlık Bakanlığı'nın geçmiş dönem işçi alımı takvimleri göz önüne alındığında, başvuruların tamamlanmasını takip eden hafta içinde nihai aday listesinin yayımlanması bekleniyor. Bu yıl da aynı sistemin uygulanması öngörülüyor. 2025 yılı için nihai listenin 14 - 20 Mayıs tarihleri arasında duyurulacağı tahmin ediliyor. İlgili Haber Öğrenciler bu işi çok sevdi! İŞKUR Gençlik Programı’na talep patlaması İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SÜRECİ VE TAKVİMİ Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre işçi alımı kapsamında yapılacak olan kura çekimleri 27-28 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi süreci canlı yayınla takip edilebilecek. Böylece adaylar isimlerinin noter huzurundaki çekilişte çıkıp çıkmadığını anlık olarak öğrenebilecek. İlgili Haber İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır 2025? 3 bin 658 işçi alımı başvuru şartları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan