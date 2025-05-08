Öğrenciler bu işi çok sevdi! İŞKUR Gençlik Programı’na talep patlaması

Ders saatleri dışındaki sürede üniversitenin farklı birimlerinde çalışan öğrenciler, eğitimlerini kesintisiz sürdürürken, cep harçlıklarını da çıkarıyor. Haftada en az 1, en fazla ise 3 gün çalışan öğrenciler, günlük 1.083 lira para alıyor. Sigortalarını da İŞKUR karşılıyor. Programa gençlerden ilgi büyük.

MAHMUT ÖZAY - Üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapmaları ve çalışma hayatında tecrübe sahibi olmaları amacıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı’na ilgi yüksek. Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) ortaklığında 127 kamu üniversitesiyle yapılan iş birliği çerçevesinde yapılan programa bugüne kadar 437 bin 215 öğrenci başvurdu. Üniversitelerde çekilen kuralar sonucunda toplamda 82 bin 570 öğrenci, söz konusu programdan yararlanma imkânı yakaladı. Haftada en az 1, en fazla ise 3 gün işbaşı yapabilen öğrenciler, günlük 1.083 lira cep harçlığı alıyor ve genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde herhangi engel de bulunmuyor. Öte yandan, program kapsamında öğrencilere bireysel danışmanlığın yanı sıra iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verilerek iş gücüne katılmaları noktasında destekleyici faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Program sayesinde ekonomik bağımsızlıklarını bir ölçüde kazanmış ve bu sayede ailelerine yük olmayan öğrencilerle konuştuk.

Semanur Koçbay (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

5 çocuklu ailenin ikinci çocuğuyum. Babam inşaat ustası, annem de ev hanımı. Köyde hayvancılık yaparız mezrada yaşadığım için köy okuluna traktörle giderdik. Zorlu şartlarda üniversite kazandım. PDR okuyorum. Annemin beynine pıhtı attı ve kısmi felç geçirdi o yüzden babam bu sene çalışmaya gidemedi. Maddi açıdan biraz zorlandık ama hayallerim daha fazla ağır bastı. Bu program bana çok iyi geldi. Bu program sayesinde hem kardeşlerime destek oluyorum hem de aileme yük olmadan ihtiyaçlarımı karşılıyorum.

Ahsen Tangül (Türk-Alman Üniversitesi)

Moleküler Biyoteknoloji okuyorum. Bu program bana hem maddi hem de manevi birçok fırsat sundu. Farklı bölüm ve ilgi alanlarından arkadaş ve hocalarımla tanışırken okulun basın kolunun nasıl işlediğini de öğrendim. Bu sayede sosyal medya kullanımı ve metin yazımında kendimi geliştirdim.

Bilal Çobas (Amasya Üniversitesi)

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Fotoğrafçılık ve yazılım alanlarında kendimi geliştirerek hem bütçeme katkı sağlamak hem de hobimi mesleğe dönüştürmek amacıyla bu programa başvurdum. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Hüseyin Görkem Ünal (Türk-Alman Üniversitesi)

Üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde başlatılan seferberlik çok kıymetli. Biz gençler için bu program akademik faaliyetlerimizin yanında sektörel deneyim için de değerli. Okulda sağlanan bu iş ortamı bizi oldukça mutlu etmekte.

Sena Ay (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Döner Sermaye Müdürlüğünde çalışıyorum. Bu program gençler için önemli bir fırsat. Hem eğitim alıp hem de iş tecrübesi kazanmak kariyerim açısından büyük avantaj. Ayrıca, sigortamız da yatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.

Furkan Çelik (Türk-Alman Üniversitesi)

Rektörlüğe bağlı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında yarı zamanlı olarak çalışıyorum. Hem okuyup hem de resmî bir işte çalışmak öz güvenimi artırıyor. Bütün bunların yanında iş dünyasındaki bazı temel becerileri de öğreniyorum. Bütün bunların ileride meslek hayatıma katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Vera Kalender (Ankara Üniversitesi)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Anne ve babamdan uzakta yaşıyorum. 13 yaşından beri de babamla görüşmüyorum. Annemle de bir dönem yaşadık ardından 5 çocuğunu da istemedi. Mersin’den Ankara’ya geldik. Her birimiz ayrı yerlere dağıldık. 13 yaşındaki kız kardeşimle beraber şimdi Altındağ’da 8 bin TL’ye kiralık bir evde yaşıyorum. Hem kendi eğitimimi sürdürmek hem de kardeşime destek olmak amacıyla bu programa başvurdum. Çok mutluyum böyle bir hizmete imza atıldığı için...

Mustafa B. (Gazi Üniversitesi)