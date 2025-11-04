Hac kurası ne zaman, hangi gün çekilecek? 2026 Diyanet hac kura tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'dan merakla beklenen açıklama yapıldı. Kutsal topraklara gitme hayalini kuran milyonlarca adayın takip ettiği süreçte, hac ön kayıt başvuruları 24 Eylül'de, hac kayıt güncelleme işlemleri ise 30 Eylül'de sona ermişti.

Kayıtların tamamlanması durumunda uzun süredir gözü kulağı bu tarihteydi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kuralarının çekileceği tarihi duyurdu. Peki, Hac kurası ne zaman, hangi gün çekilecek? İşte Diyanet'in duyurduğu hac kura çekim tarihi...

HAC KURASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN ÇEKİLECEK?

2026 yılı hac kurası tarihi hakkında bilgi verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Hac kura sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Kura, noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak ve vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenebilecek.