Kentsel dönüşümün hız kazanmasıyla 30 yaş üzeri binalar yatırımcıların gözdesi hâline gelirken, merkezî konumdaki eski yapılar yüksek kazanç potansiyeli taşıyor. Uzmanlar ise ev sahiplerini acele satışlara karşı uyarıyor; bilinçsiz yapılan satışların, dönüşüm sonrası ciddi değer kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması, konut piyasasında yatırımcı davranışlarını da gözle görülür şekilde değiştirdi. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde, büyük şehirlerde yer alan ve yaşı 30’un üzerinde olan binalar yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Bu yapılar, dönüşüm potansiyeli sayesinde görece uygun fiyatlarla satın alınırken, proje tamamlandığında önemli ölçüde değer kazanma ihtimali taşıyor. Uzmanlara göre, merkezî konumda bulunan eski binalar yatırımcılar için adeta “altın değerinde”.

Dönüşüm sonrası yeni yapılacak dairelerin hem metrekare hem de donanım açısından daha nitelikli olması, bu konutların piyasa değerini ciddi oranda yukarı çekiyor. Ayrıca yeni binaların otopark, asansör, sosyal alanlar ve enerji verimliliği gibi avantajlar sunması, talebi daha da artırıyor. Ancak bu durum, mevcut ev sahipleri açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle ekonomik sıkıntılar sebebiyle satışa yönelen vatandaşların, konutlarını gerçek değerinin altında elden çıkardığına dikkat çekiliyor. Yatırımcılar için fırsat olarak görülen bu süreç, bilinçsiz satış yapan ev sahipleri için uzun vadede ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.

EV SAHİPLERİ DİKKAT ETMELİ

Gayrimenkul uzmanları, ev sahiplerini aceleci davranmamaları konusunda uyarıyor. Satış kararı almadan önce arsa payı oranlarının mutlaka incelenmesi, binanın dönüşüm kapsamında hangi haklara sahip olduğunun netleştirilmesi büyük önem taşıyor. Müteahhit firmaların sunduğu tekliflerin detaylı şekilde karşılaştırılması, dönüşüm sonrası elde edilecek yeni dairenin büyüklüğü, konumu ve ek hakları da göz önünde bulundurulmalı. Uzmanlar ayrıca, mümkünse bir gayrimenkul danışmanından veya hukuk uzmanından destek alınmasını öneriyor. Çünkü kentsel dönüşüm süreci yalnızca bugünkü fiyatlarla değil, gelecekte oluşacak değer üzerinden değerlendirilmesi gereken uzun vadeli bir yatırım süreci olarak görülüyor.

Aksi hâlde, birkaç sene içinde değeri katlanarak artabilecek bir konuttan erken vazgeçilmesi, telafisi zor pişmanlıklara sebep olabiliyor.

