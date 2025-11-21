Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, BAE’de ulaşım ve altyapı yatırımları kapsamında önümüzdeki beş yılda 54 milyar dolar değerinde 600 projeyi hayata geçireceklerini belirterek, Türk müteahhitleri ve inşaat malzemesi tedarikçilerini ülkesine davet etti.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliğinin davetlisi olarak ülkeye gelen Eid, “Türkiye’de, dünya çapında meşhur olan bir inşaat ve müteahhitlik sektörü uzmanlığı var. Dünyanın en büyük 200 müteahhitlik firmasının 45’i zaten Türkiye’de hatta Ankara’da. Dolayısıyla bu Türk müteahhitlik firmalarını efsane yapan bir şey. Bu uzmanlık sadece altyapıyla da sınırlı değil, aynı zamanda yeni teknolojileri de kapsıyor” dedi.

Ankara’da müteahhitlerle, İstanbul’da ise inşaat malzemesi tedarikçileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Eid, “Özellikle inşaat malzemesi tedariki konusunda İstanbul’un çok ileride olduğunu biliyoruz. İster danışmanlık firması olsun, ister tedarikçi, isterse de müteahhitlik firması olsun hepsini Abu Dabi’ye davet ediyoruz. Bize kalkınma planımız için bir partner lazım ve bu noktada milyarlarca dirhem tutarında ortak yatırımlar yapma şansımız var. Tüneller, köprüler, bunların yanında yeni ulaştırma projelerinde de fırsatlar olacak. Uzun vadeli ve kalıcı ortaklıklar düşünüyoruz. Uzun vadede belki kamu özel ortaklığı, belki ortak finansman modeliyle birlikte çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

Abu Dabi’de ticari alan ve konut inşaatı yapmak için de Türk müteahhitlerin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Eid, “Heyetimizde Abu Dabi’den beş özel sektör temsilcisi de var. Çünkü gerek konut gerekse de ticari binalarla alakalı onların da planlamaları bulunuyor. Bir yatırım ofisi de bizimle birlikte burada. Onların amacı da, yatırım yapmaya niyetli olan firmalar Abu Dabi’ye geldiklerinde onların işini kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.

