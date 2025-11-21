Pandemi ile birlikte yükselişe geçen spor ürünleri ve perakendesi pazarı, artan ilgi ile büyümesini sürdürüyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Evden dışarı çıkamayan kullanıcılar sağlıklı yaşam ve spor ürünlerine yönelirken, geçtiğimiz yıl 2,6 milyar dolara ulaşan pazarın bu yıl ise 3 milyar doları aşması bekleniyor. Pandeminin ardından insanların daha fazla spor ve yürüyüş yapmaya başladığını belirten SPX CEO’su Barış Andırınlı “Türkiye’de düzenli olarak spor yapanların oranı yüzde 4 iken Avrupa’da bu oran yüzde 20’lerde. Maalesef Türkiye’de kadınların yaklaşık yüzde 53’ü, erkeklerin ise yüzde 32’si fiziksel harekette yetersiz kalıyor. Toplumun yalnızca yüzde 25’i yeterli düzeyde fiziksel aktivitede bulunuyor. Hareketsizlik kalp ve damar hastalıkları, diyabet, bağışıklık sistemi ile ruh sağlığı kaynaklı sağlık sorunlarının riskini artırıyor. Oysa her gün 30 dakika yürüyerek kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini düşürmek mümkün. SPX olarak, ‘hareket et, keşfet, yaşa’ felsefesiyle sporun bir alışkanlığa, bir kültüre dönüşmesi için çaba gösteriyoruz ve Türkiye’de spor yapan bireylerin oranını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Andırınlı spor ekonomisinin bu yıl 2,6 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkmasını beklediklerini belirterek “Spor perakendesinin yüzde 50’sini spor ayakkabıları oluşturuyor. Kendi trafiğimize, cirolarımıza baktığımızda inanılmaz bir büyüme var. Spor pazarının 5 yıl boyunca her yıl ortalama yüzde 10 büyümesini bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye’de yılda ortalama 2,6 çift ayakkabı tüketildiğine dikkat çeken Andırınlı “Şu an Anadolu’da daha çok giriş seviyesi ayakkabılar kullanılıyor. Ancak geleneksel ayakkabıları her kıyafete uydurmak zor. Deriden spor ayakkabısına bir yöneliş var” ifadelerini kullandı.

Andırınlı, Türkiye’de şu anda 60 mağaza ile faaliyet gösterdiklerini, önümüzdeki yıl 150 milyon lira yatırımla 12 mağazayı daha hizmete açacaklarını bildirdi. Yatırım müjdesini de veren Andırınlı, 2026 yılında İstanbul’da üretime başlayacaklarını, 2027 yılında 100 bin çift ayakkabıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

WALKR İLE VADSTANBUL’DA İLK ADIMI ATTI

Outdoor ve spor perakendesindeki deneyimiyle SPX, yürüyüşü bir hayat biçimi olarak konumlandırdığı yeni konsept Walkr ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Vadstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açan Vadstanbul SPX, mega ayakkabıdan çantaya, koşu tekstilinden güneş kremine uzanan 20’den fazla ürünle alışverişi sağlıklı bir deneyime dönüştürüyor. SPX CEO’su Barış Andırınlı, Walkr konseptini Vadstanbul’un ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde de açmayı planladıklarını söyledi.

ÖMER TEMÜR

Haberle İlgili Daha Fazlası