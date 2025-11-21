İsrail-Batı ittifakının işlediği suçlar gün yüzüne çıkıyor. Müslümanları öldürmek için 1992-1996 yıllarında Bosna Hersek’e, 2005-2016 yılları arasında Afganistan’a düzenlenen katliam turlarının son adresi Gazze oldu.

YILMAZ BİLGEN - Son 50 yıllık dilimde Müslümanları hedef alan toplu katliamların bir başka trajik boyutu daha ortaya çıktı. Bir taraftan konvansiyonel ve kitle imha silahları ile Müslümanları öldüren İsrail-Batı ittifakının, farklı ülkelerden çocuk, kadın ve yaşlı avlama heveslisi sadistleri sıcak cephelere safari turları düzenleyerek taşıdığı tespit edildi. Bosna Hersek-Afganistan ve son olarak Gazze’ye bu amaçla yüzlerce sivil avcısı katilin getirildiği belirlendi. Müslüman çocukların özel hedef olduğu insan avı partilerine çoğunluğu çocuk 5 bin kadın ve yaşlı sivilin kurban verildiği kaydedildi.

Sadistler için katliam turu!

GAZZE’DE ‘KİM DAHA ÇOK ÖLDÜRECEK’ YARIŞMASI

İnsanlığa karşı işlenen ağır suçlar kategorisindeki insan sivil avcılığına sahne olan ilk İslam beldesi Saraybosna oldu. Ardından sadist siyonist ve Batılıların ikinci uygulama alanı Afganistan oldu. Tarihin en korkunç soykırımına maruz kalan Gazze bu sapkın eğilimin zirve yaptığı bölge oldu. Gazze mezaliminin canlı tanığı ve Uluslararası Filistin için Adalet Derneği Başkanı hukukçu Eşref Nasrallah, Gazze’de verilen şehitlerin 30 binden fazlasının çocuk olduğunu vurguladı ve şu verileri paylaştı:

Bosna Hersek ve Afganistan’daki insanlık dışı sivil avcılığı Gazze’de farklı bir boyut kazandı. Dünyanın 25 ülkesinden ruh hastası, kan dökücüler Gazze’ye getirildi. Bu insan avı partilerini organize eden, pazarlayan ve ulaşımını sağlayan uluslararası niteliğe sahip 22 turizm-seyahat acentasını tüm detaylı bilgiler eşliğinde tespit ettik. Bunları ilgili yargı makamlarına teslim etmeye hazırlanıyoruz.

Siyonist vahşetin parçası durumundaki bu caniler ‘kim daha fazla ve hızlı çocuk öldürür’ diye kendi içlerinde yarışacak kadar alçalan mahluklar. Ayrıca özellikle küçük çocukların hedef olduğu safarilerin bir diğer iddia konusu ise ‘Kim daha az mermi ile daha fazla çocuk vuracak’ şeklinde. Yine karısına, kızına, arkadaşına doğum günü hediyesi olarak işlediği cinayetlerin görüntülerini gönderenler de var. Siyonist orduda karısına evlilik yıl dönümü olarak bir binayı ortadan kaldırarak ilham veren aşağılık tipler, bu sadistlerin çıtayı daha da yükseltmesini sağlıyor. Dünyanın en 30 ülkesinden getirilen bu kan dökücülerin en büyük sponsoru ise İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı ‘Yalnız Asker’ (Lone Soldier) isimli kurum. Zevk için öldürüyorlar. Elimizde onlarca delil mevcut. Bu alçak katillere işledikleri cinayetlerin hesabını mutlaka soracağız.

Bosna Hersek’te 1992-1996 dönemi yaşanan savaş 12 binden fazla Müslüman sivilin hayatına mal oldu. Kanlı katliamlar savaş sonrası ortaya çıkan toplu mezarlarla tescil edilirken Sırp vahşetine paralel çok sayıda Batılı ve İsrailli sadist-kan dökme heveslisinin, ‘hafta sonu safarisi adı altında Saraybosna’da insan avı partileri düzenlendi’ itirafı mahkeme kayıtlarına geçti. Turizm şirketlerinin siyonist Yahudilere ait olduğu tespit edilirken katliam döneminde Saraybosna’da insani yardım faaliyeti kapsamında görev yapan Hakan Çelik, utanç günlerini şu sözlerle özetledi:

Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler

BOSNA’DA 1.300 ÇOCUK ÖLDÜ

Saraybosna dört yıl kuşatma altında kaldı. Buraya özellikle Avrupa ülkelerinden yüzlerce insan avcısı sadist taşındı. O vahşetin canlı tanığıyım. Boşnak Müslümanlar Sırp vahşetine binlerce kurban verdi. Tıpkı Gazze gibi, 1992-1996 aralığında Bosna Hersek’te tüm dünyanın izlediği bir soykırım yaşandı. Şu an İtalya’da görülen dava bu hasta ruhlu insanların işlediği suçlarla ilgili önemli bir gelişme. Ancak özellikle çocuk ve gençleri hedef alan bu gözü dönmüş vahşiler hafta sonu safarisi adı verilen av merasimlerine 150-200 bin mark bedel ödeyerek Saraybosna’ya geliyordu. Başta Mossad ve dönemin Sırp istihbaratı ile birlikte Batılı istihbarat servisleri de bu kanlı organizasyonun parçasıydı. Saraybosna’da 1.300 genç ve çocuk bu katiller tarafından şehit edildi. Öyle ki Müslüman yaşlı kadın ve erkekler, organizasyonu yapanlar tarafından bu vahşilere bonus olarak veriliyordu. Kelle başı pazarlık yapıldığını biliyorum. Bu olaydan BM dâhil birçok uluslararası kurum ve kuruluşun bilgisi vardı. Boşnaklar yıllarca bunu anlattı. Sayısız kuruma müracaat etti ancak hiçbir soruşturma dahi açılmadı. Şimdi İtalya’daki dava umarım diğer ülkelere de sıçrar ve o katillerden hesap sorulur. Bu para ve sadizm döngüsüne dâhil olanlar arasında Yunan-Altın Şafak terör grubu da dâhildi ve yargılanmalı.

AFGANİSTAN’DA 10 YIL SÜRDÜ

İnsan avcısı sadistlerin 10 yıl boyunca sivil kanı döktüğü bir diğer İslam coğrafyası da Afganistan oldu. Afgan Araştırmacı Muhtar Vefai, Afganistan’da 2005-2016 arasında korkunç olayların yaşandığını kaydetti. Vefai “Hilmend bölgesinde sivil katliamı yaşandı. Afganistan’a yüzlerce psikopat üşüştü. Öyle ki sivil öldürme iddiasına giriyorlardı. Aralarında Avustralya, İngiliz, ABD’liler ve başka ülkelerden kişiler vardı. Hepsi de sivil avlamayı eğlenmek ve hobi olarak yaptığını söylüyordu. Bunlardan bazıları suçunu itiraf etti. Birçoğu da itirafçı olup sonra intihar etti. Çocukların özel hedef seçildiği av partilerini insan öldürme ve kan görme alışkanlığı kazanma olarak açıklayanlar da vardı. Kandahar’da ırmak kenarında bekleyen çocuk ve kadınlar, Kunduz’da yine Afgan çocuklar aynı amaçla vuruldu. O dönem 100’den fazla çocuk ve kadın öldürüldü. Alman Albay Georg Klein suça iştirak ettiğini itiraf etti. Yine Robert Balis isimli ABD askeri ‘Dokuzu çocuk, üçü kadın, 16 sivili tek başına öldürdüm’ dedi.

Olayın en ilginç yanı, bazıları suçlarını itiraf etse de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) dâhil hiçbir mahkeme harekete geçmiyor. Batılılar ve siyonistler asker libası ile içlerindeki hasta ruhlu psikopatları Müslüman beldelerine gönderip sadist arzularını gidermelerini sağlıyor. Ve hiçbir bedel ödemiyorlar” sözleriyle Afganistan’da yaşanan vahşeti anlattı.

Vucic’in Saraybosna kuşatması sırasında cephede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

SIRP LİDER VUCİC’E SUÇ DUYURUSU

Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetić, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de Saraybosna kuşatması sırasında keskin nişancıların yol açtığı korkunç olaylara karıştığını iddia ederek, Sırp lider hakkında Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Margetić, Vucic’in Sırp milliyetçilerini sivilleri hedef aldığı Saraybosna’daki askeri mevzilerde bulunduğuna dair bazı deliller de sundu. 3,5 yıl boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna, her gün bombalanmıştı. Saldırılarda 11 bin 541 sivil katledilmişti.

YİLMAZ BİLGEN

