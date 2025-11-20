Gazze'deki İsrail saldırılarına bağlı olarak son 24 saatte 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği 88 kişi yaralandığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 312 kişi öldü 760 kişi yaralandı enkaz altından 572 kişinin cesedi çıkarıldı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 546'ya kadar çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 12'si çocuk, 8'i kadın 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği; bir kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, 88 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760'ının yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 546'ya, yaralıların sayısının 170 bin 833'e yükseldiği kaydedildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ

