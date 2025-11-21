Şanlıurfa’da hızla gelen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yeni açılan dönerci dükkânına girdi. Sürücünün yaralandığı kazada içeride müşteri olmaması olası bir faciayı önledi. Mahalle sakinleri ise yolda kasis olmamasına sitem etti.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yeni açılan bir dönerci dükkânına daldı. Gece saatlerinde 35 metre yolunda meydana gelen kazada, plakası 06 EY 7489 olan aracın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek iş yerine girdi.

İşletmenin yeni açıldığı öğrenildi

SÜRÜCÜ YARALANDI, DÜKKAN HASAR ALDI

Kazada sürücü yaralanırken, olay sırasında içeride müşteri bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Mahalle sakinleri yolda kasis olmamasından şikayetçi

MAHALLELİ DERT YANDI!

Mahalle sakini İbrahim Demirer, yolda kasis bulunmadığı için araçların hızla geçtiğini ve bunun ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Dükkanda maddi hasar büyük

SEVDA KILIÇ

