HABER MERKEZİ - CHP’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarına tepki göstererek parti içi muhakeme yapılmasını talep eden isyancı milletvekillerinin Özgür Özel’e gönderdiği mektubun yankıları devam ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da mektuba destek verdiği öğrenildi.

Parti yönetimi, krizi büyütmemek için imzacı vekillere yaptırım uygulamamayı planlasa da söz konusu isimlerin bir sonraki seçimlerde tekrar milletvekili adayı yapılmayacağı belirtiliyor.

ÖZEL'E 'NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ'NÜ HATIRLATTILAR

Mektupta imzası bulunan isyancı vekillerden biri Özel’in kurultayda yaptığı “Namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım” açıklamasını hatırlatarak “Adaylık için ön seçim yapılmazsa ben kendim aday olmayacağım. Ön seçim yapıldığı takdirde zaten listeye girerim” dedi.

Öte yandan isyancı 10 milletvekilinden bazıları, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultaya katılmayacaklarını ifade etti.

