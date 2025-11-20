İmralı’ya gidecek heyet için kulisler alevlendi! CHP'nin göndermesi muhtemel ismi dikkat çekici
TBMM’nin muhtemel İmralı ziyareti için oluşturulacak heyette hangi isimlerin yer alacağı siyaset kulislerinde büyük hareketliliğe neden olurken AK Parti’nin onayının ardından gözler CHP’nin MYK’da vereceği karara çevrildi. Ahmet Özer ihtimali gündeme otururken, parti parti konuşulan isimler de netleşmeye başladı.
- TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyareti planlanıyor.
- AK Parti ziyarete onay verdi.
- CHP'nin kararı Genel Başkan Özgür Özel'in MYK toplantısı sonrası netleşecek.
- Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin heyet için eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i önerebileceğini iddia etti.
- AK Parti, DEM Parti, YENİ YOL ve MHP'den komisyon için muhtemel isimler kulislerde konuşuluyor.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya yapması planlanan ziyaret konusunda kulis hareketliliği hızlandı. AK Parti’nin komisyon üyelerinden bir heyetin İmralı’ya gitmesine “yeşil ışık” yakmasının ardından gözler CHP’nin vereceği karara çevrildi.
TGRT Haber’de Taksim Meydanı programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “MYK’yı toplayacağım, kararı orada alacağız” dediğini aktardı.
İMRALI'YA AHMET ÖZER Mİ GİDECEK?
Yarkadaş ayrıca, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in CHP tarafından heyet için önerilebileceğini ileri sürdü.
Kulislerde konuşulan muhtemel isimler ise şöyle:
AK PARTİ
Abdülhamit Gül
Hüseyin Yayman
Burhan Kayatürk
DEM PARTİ
Gülistan Koçyiğit
YENİ YOL
Bülent Kaya
M. Emin Ekmen
MHP
Feti Yıldız
Yücel Bulut