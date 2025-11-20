Osmaniye’deki 4.4’lük deprem uzmanları karşı karşıya getirdi. Süleyman Pampal, “Haritalanmamış faylar var, Düziçi-Osmaniye ve Toprakkale fayları 7’lik deprem üretebilir” derken, Ramazan Demirtaş isim vermeden Pampal’ı eleştirip, “Bilgi kirliliğine artık son verin. Bu deprem bağımsız bir depremdir” ifadelerini kullandı.

Osmaniye’de dün yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede deprem riski ve fay hatları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede haritalanmamış faylar bulunduğunu ve Düziçi-Osmaniye ile Toprakkale faylarının 7 büyüklüğüne kadar depremler üretebileceğini belirterek, bölgenin deprem açısından riskli olduğunu vurguladı.

Pampal, Osmaniye’nin üç levhanın kesişim noktasında yer aldığını ve bu nedenle aktif fayların çok sayıda olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan yer bilimci Prof. Dr. Ramazan Demirtaş, isim vermeden Pampal'ı eleştirdi.

Demirtaş sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

Prof X: "Haritalanmamış faylar var, Düziçi-Osmaniye fayı, Toprakkale fayı 7'lik deprem üretebilir" demiş

Akademik bilgi kirliliğine artık son verin

Bu depremin:

-19km batıdaki Düziçi-Osmaniye fayı

-34km batıdaki Toprakkale fayı ile hiç alakası yok

Tetiklenmiş bağımsız bir deprem

