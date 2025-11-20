Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar vatandaşı korkuttu. Daha öncesinde benzer kabarcıkların oluştuğu bölgelerde deprem olduğunu belirterek endişe içerisinde olduklarını söyleyen Fatih Mehmet Akdemir isimli vatandaş "Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün kot seviyesi 28.75 metreye kadar geriledi. Gölde çekilmenin izleri net bir şekilde görülürken, dipten yüzeye gelen kabarcıklar ise endişelere neden oldu.

"SU KAYNIYOR"

Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci 'Su kaynıyor' sözleriyle o anları görüntüledi. Demirci'nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve kısa sürede viral olan görüntülerin ardından, gölde oluşan hareketlilik merak uyandırdı.

Sapanca Gölü'ne gelen Fatih Mehmet Akdemir isimli vatandaş, daha öncesinde buna benzer farklı bölgelerde kabarcıkların oluştuğunu ve akabinde deprem olduğunu belirtti.

"RAHAT UYUYAMIYORUZ"

Akdemir, "Gölde önce sular çekildi. Sonrasında ise kabarcıklar, fokurdama olayı ile karşı karşıya kalındı. Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz. Yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yaparak en azından bir açıklama yapması lazım. Depremden önce bu tür olayların başka yerlerde olduğunu gördüğümüz için tedirginiz. Ondan ötürü korkuyoruz" diye konuştu.

