Ankara’da akmayan su, çözülemeyen trafik ve yarım kalan projelere şimdi de Hıdırlıktepe krizi eklendi.

Sayıştay raporları, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve Şükran Anıtı projesinde milyarlarca liralık harcamaya rağmen somut ilerleme sağlayamadığını ortaya koydu. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, iki kule için bugünkü rayiçle 2,2 milyar TL harcandığını, ihalesiz işler yapıldığını, fiyatların 11 kata kadar şişirildiğini ve usulsüzlüklerin ‘bila bedel’ ihale yöntemiyle örtülmeye çalışıldığını savundu.

Projeye ilişkin Sayıştay raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi açısından ciddi soru işaretleri barındıran tespitler içeriyor. Rapora göre Hıdırlıktepe’de yer alan Şükran Anıtı kapsamındaki iki kule için yaklaşık 2 milyar TL ödeme yapıldı. Ancak harcamalar bununla sınırlı kalmadı.

Sayıştay denetçileri, belediyenin aynı dönemde piyasada 2 bin 70 TL olan betonun metreküpünü 3 bin 750 TL’den satın aldığını belirledi. Direk beton temellerinde kullanılan ekipmanlar için metre başına 8 kata varan fazla ödeme yapıldığı, delici makine kiralamalarında ise piyasa fiyatı 700-1000 TL olan işlemin metre başına yaklaşık 8 bin TL’ye yaptırıldığı rapora yansıdı.

Melih Gökçek, Sayıştay raporunu işaret ederek Mansur Yavaş yönetimine sert eleştiriler yönelterek “Yapılmayan işlere para ödenmiş. Bu paraların nereye gittiği belli değil” dedi. Gökçek, Osman Gökçek’in şikâyeti üzerine savcıların dosyayı incelemeye başladığını belirterek, sürecin adli boyutunun da bulunduğunu ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası