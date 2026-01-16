Ankara’da süren su kesintileri tartışmalara neden olurken ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan krizi reddedip “algı operasyonu” savunması yaptı, ardından kesintiler için özür diledi ve eleştiride bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

HABER MERKEZİ - Başkentte su krizi sürüyor. 6 milyon kişiyi mağdur eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında kesintileri reddederek, kendisine yönelik ‘algı operasyonu’ yürütüldüğünü savundu.

Yavaş’ın, suların aktığını söylemesine rağmen kesintiler sebebiyle özür dilemesi dikkat çekti. Mansur Yavaş “Elimizden gelen her şeyi yapmamıza, hatamız da olmamasına rağmen sıkıntı yaşandı. Hemşerilerimizden, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve şahsım adına özür diliyorum” dedi. Ardından günlerce susuzlukla mücadele etmek zorunda bırakıldığı için kendisini eleştiren kişileri dava açmakla tehdit etti.

ABB Başkanı Yavaş “O konuşan insanlar, ilçe yöneticileri dahil kimin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan dolayı savcılığa vereceğiz” şeklinde konuştu.

YİNE SULAR KESİLDİ

Toplantı esnasında kentin bazı bölgelerinde yine su kesintisi yaşandığı ortaya çıktı. Yavaş’ın “Şu anda Ankara’da bütün musluklardan su akıyor” dediği anlarda ASKİ’nin internet sitesindeki duyuruya göre Beypazarı’nın Başağaç, Şereflikoçhisar’ın Boğaziçi, Kale ve Sarıkaya, Sincan’ın Osmanlı, Polatlı’nın Şehitlik, Etimesgut’un Yavuz Selim, Güzelkent ve Devlet mahallelerinde kesinti oldu.

GEREDE İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sorumluluğun Devlet Su İşleri’nde (DSİ) olduğunu iddia eden ve “Sizin 2050’ye kadar yetecek dediğiniz baraja, Gerede Projesi’nden bir damla gelmiyor” diyen Mansur Yavaş’a cevap verdi. Yumaklı “2024 yılında 15,4 milyon, 2025’te 12,8 milyon metreküp su aktı. Ankara’nın sadece bir günlük ihtiyacı olan su, bu hattan geliyor” ifadelerini kullandı.

