Mansur Yavaş'tan çelişkili sözler: Hem 'kesinti yok' dedi, hem de özür diledi
Ankara’da süren su kesintileri tartışmalara neden olurken ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan krizi reddedip “algı operasyonu” savunması yaptı, ardından kesintiler için özür diledi ve eleştiride bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
- Ankara'da 6 milyon kişiyi etkileyen su krizi devam ediyor.
- ABB Başkanı Mansur Yavaş, kesintileri reddederken kendisine yönelik "algı operasyonu" olduğunu savundu ancak ASKİ ve şahsı adına özür diledi.
- Yavaş, su kesintileriyle ilgili eleştiri yapanları "dezenformasyon" nedeniyle savcılığa vermekle tehdit etti.
- Yavaş'ın "Ankara'da bütün musluklardan su akıyor" dediği anda bile ASKİ duyurularına göre kentin bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyordu.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mansur Yavaş'ın "Gerede Projesi'nden bir damla gelmiyor" iddiasını yalanlayarak, 2024 ve 2025 yıllarında projeden önemli miktarda su aktığını belirtti.
HABER MERKEZİ - Başkentte su krizi sürüyor. 6 milyon kişiyi mağdur eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında kesintileri reddederek, kendisine yönelik ‘algı operasyonu’ yürütüldüğünü savundu.
Yavaş’ın, suların aktığını söylemesine rağmen kesintiler sebebiyle özür dilemesi dikkat çekti. Mansur Yavaş “Elimizden gelen her şeyi yapmamıza, hatamız da olmamasına rağmen sıkıntı yaşandı. Hemşerilerimizden, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve şahsım adına özür diliyorum” dedi. Ardından günlerce susuzlukla mücadele etmek zorunda bırakıldığı için kendisini eleştiren kişileri dava açmakla tehdit etti.
ABB Başkanı Yavaş “O konuşan insanlar, ilçe yöneticileri dahil kimin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan dolayı savcılığa vereceğiz” şeklinde konuştu.
YİNE SULAR KESİLDİ
Toplantı esnasında kentin bazı bölgelerinde yine su kesintisi yaşandığı ortaya çıktı. Yavaş’ın “Şu anda Ankara’da bütün musluklardan su akıyor” dediği anlarda ASKİ’nin internet sitesindeki duyuruya göre Beypazarı’nın Başağaç, Şereflikoçhisar’ın Boğaziçi, Kale ve Sarıkaya, Sincan’ın Osmanlı, Polatlı’nın Şehitlik, Etimesgut’un Yavuz Selim, Güzelkent ve Devlet mahallelerinde kesinti oldu.
GEREDE İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sorumluluğun Devlet Su İşleri’nde (DSİ) olduğunu iddia eden ve “Sizin 2050’ye kadar yetecek dediğiniz baraja, Gerede Projesi’nden bir damla gelmiyor” diyen Mansur Yavaş’a cevap verdi. Yumaklı “2024 yılında 15,4 milyon, 2025’te 12,8 milyon metreküp su aktı. Ankara’nın sadece bir günlük ihtiyacı olan su, bu hattan geliyor” ifadelerini kullandı.