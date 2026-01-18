Bilmek gerek…

Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerindendi Giordano Bruno. Aynı zamanda şair ve bilim adamı olan Bruno, 1600 yılında 52 yaşında kilise tarafından yakılarak öldürüldü. Geriye ‘bilimsel düşünceleri yüzünden öldürülen ilk insan’ ünvanı, çoğu imha edilmiş eserleri ve kulağa küpe olacak "iki şey" nasihati kaldı…

***

● İki şey "Kalitesiz İnsan"ın özelliğidir:

1- Şikâyetçilik.

2- Dedikodu.

● İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer:

1- Bakış açısını değiştirmek.

2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek.

● İki şey yanlış yapmanı engeller:

1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek.

2- Hak yememek.

● İki şey kişiyi gözden düşürür:

1- Demagoji

2- Kendini ağırdan satmak.

● İki şey insanı "Nitelikli İnsan'' yapar:

1- İradeye hâkim olmak.

2- Uyumlu olmak.

● İki şey "Ekstra Değer" katar:

1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak.

2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek.

● İki şey geri bırakır:

1- Kararsızlık.

2- Cesaretsizlik.

● İki şey kâşif yapar:

1- Nitelikli çevre.

2- Biraz delilik.

● İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeni sağlar:

1- Baskın yeteneği bulmak.

2- Sevdiğin işi yapmak.

● İki şey başarının sırrıdır:

1- Ustalardan ustalığı öğrenmek.

2- Kendini güncellemek.

● İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:

1- Niyetin saf olması.

2- Ruhsal farkındalık.

● İki şey milyonlarca insandan ayırır:

1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak.

2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek.

● İki şey gelişmeyi engeller:

1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat).

2- Felakete odaklanmış olmak.

● İki şey çözüm getirir:

1- Tebessüm (gülümseme).

2- Sükut (susmak).

● İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır:

1- Anne.

2- Baba.

● İki şey geri alınmaz:

1- Geçen zaman.

2- Söylenen söz.

● İki şey ulaşmaya değerdir:

1- Sevgi.

2- Bilgi.

● İki şey "hayatta önemli olan her şey" içindir:

1- Nefes alabilmek.

2- Nefes verebilmek.



Ninem diyor ki; İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.

