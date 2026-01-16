Altın herkesin dilinde ama... İslam Memiş bu yıl için bambaşka bir tablo çizdi! "Can yakabilir"
Finans analisti İslam Memiş, borsadan dövize, altından gümüşe kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle 2026 yılına ilişkin öngörüleriyle dikkat çekerken, gümüş piyasasına yönelik sert uyarılar yaptı.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara kritik mesajlar verdi.
Borsa İstanbul'un teknik görünüme ilişkin değerlendirmesinde Memiş, “Teknik olarak 12.200–12.600 puan aralığını takip etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Yıl sonu hedefinin değişmediğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli bakış açısının önemine işaret ederek, “Yine yıl sonu hedefimiz 14.000 puan seviyesi olduğu için uzun vadeli pozisyon açan arkadaşlarımızın yıl sonuna kadar bir planlama yapması lazım” dedi.
YIL SONU BEKLENTİSİ NET
Döviz kurlarında görece sakin bir görünüm olduğunu belirten Memiş, dolar/TL’nin 43,20 seviyesinde dengelendiğini ifade etti. Yıl sonuna ilişkin beklentisini ise şu sözlerle aktardı:
“Bu yıl sonuna kadar 50 lira seviyesi ile alakalı beklentimiz devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.16 seviyesinin altına sarktı. Artık kademeli alım seviyesi başlamıştır”
ALTINDA ANA TREND YUKARI
Değerli metaller cephesinde ons altının 4.640 doları test ettikten sonra 4.592 dolar seviyesine çekildiğini hatırlatan Memiş, yükseliş trendinin korunduğunu vurguladı.
“Ons altını yüksek görmeye devam ediyorum. Bu yıl ortasına kadar ana trend noktası olarak 4.800–4.880 dolar seviyelerini takip edeceğim” diyen Memiş, 4.440 dolar seviyesini güçlü destek olarak işaret etti.
Gram altın tarafında ise kısa vadede 6.500 lira seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekti.
GÜMÜŞ İÇİN SERT UYARI: CAN YAKABİLİR
Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıkan Memiş, sert ifadeler kullandı. Son yükselişlerin sağlıklı olmadığını belirten Memiş, yatırımcıları açık şekilde uyardı:
“Yine bir manipülasyon ve spekülasyon fiyatlaması içerisindeyiz. Yatırımcıların ciddi anlamda canını yakabilecek bir süreçteyiz. Yaklaşık bir aydır bu taraftan uzak durulması gerektiğini her videoda uyarıyorum. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir.”
Ons gümüşte kritik seviyeye de dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Asıl hikayeyi 80 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldıkça göreceğiz. Bu enkazdan çok kişi mağdur olacak ve önümüzdeki aylarda sosyal medyada ‘bu gümüşe nereden bulaştım’ diyenlerin sayısı artacak.”
2026 VURGUSU: MANİPÜLASYON YILI
İslam Memiş’in en çarpıcı mesajı ise 2026 yılına yönelik öngörüsü oldu. Piyasalarda oynaklığın artacağını vurgulayan Memiş, yatırımcılara net bir çerçeve çizdi:
“Piyasalarda kargaşa ve kaos devam ediyor. 2026 yılını ‘manipülasyon yılı’ olarak tanımlamıştık. Her ay farklı bir hikayeyle karşı karşıya kalacağız. 2026 yılı kazanma yılı değil, varlıkları tutma ve koruma yılı. Uzun vadeli düşünen, portföyünü çeşitlendiren, kaldıraçlı işlem yapmayan herkes kazanacak. Ancak birikimleriyle kumar oynayanlar maalesef kaybedecek"