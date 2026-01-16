Finans analisti İslam Memiş, borsadan dövize, altından gümüşe kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle 2026 yılına ilişkin öngörüleriyle dikkat çekerken, gümüş piyasasına yönelik sert uyarılar yaptı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara kritik mesajlar verdi.

Yıl sonu hedefinin değişmediğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli bakış açısının önemine işaret ederek, “Yine yıl sonu hedefimiz 14.000 puan seviyesi olduğu için uzun vadeli pozisyon açan arkadaşlarımızın yıl sonuna kadar bir planlama yapması lazım” dedi.

“Bu yıl sonuna kadar 50 lira seviyesi ile alakalı beklentimiz devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.16 seviyesinin altına sarktı. Artık kademeli alım seviyesi başlamıştır”

Döviz kurlarında görece sakin bir görünüm olduğunu belirten Memiş, dolar/TL’nin 43,20 seviyesinde dengelendiğini ifade etti. Yıl sonuna ilişkin beklentisini ise şu sözlerle aktardı:

“Ons altını yüksek görmeye devam ediyorum. Bu yıl ortasına kadar ana trend noktası olarak 4.800–4.880 dolar seviyelerini takip edeceğim” diyen Memiş, 4.440 dolar seviyesini güçlü destek olarak işaret etti.

GÜMÜŞ İÇİN SERT UYARI: CAN YAKABİLİR

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıkan Memiş, sert ifadeler kullandı. Son yükselişlerin sağlıklı olmadığını belirten Memiş, yatırımcıları açık şekilde uyardı:

“Yine bir manipülasyon ve spekülasyon fiyatlaması içerisindeyiz. Yatırımcıların ciddi anlamda canını yakabilecek bir süreçteyiz. Yaklaşık bir aydır bu taraftan uzak durulması gerektiğini her videoda uyarıyorum. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir.”

Ons gümüşte kritik seviyeye de dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Asıl hikayeyi 80 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldıkça göreceğiz. Bu enkazdan çok kişi mağdur olacak ve önümüzdeki aylarda sosyal medyada ‘bu gümüşe nereden bulaştım’ diyenlerin sayısı artacak.”