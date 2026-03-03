Brezilya 1'inci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, Eylül 2024'ten beri takımın başında olan teknik direktör Filipe Luis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Brezilya kulübünden yapılan açıklamada, "Flamengo, eski oyuncusu ve teknik direktörü Filipe Luis'e bu yolculuk boyunca elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür ediyor. Kulüp, onun profesyonel kariyerinin devamında başarılar ve iyi şanslar diler" ifadeleri kullanıldı.

3 BÜYÜK KUPA KAZANDI

Flamengo, geçtiğimiz sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazanan 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzatmıştı.

2026'DA TEK GALİBİYET

2026 yılına kötü başlangıç yapan Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, geçtiğimiz ay oynanan Brezilya Süper Kupa ve 2026 Güney Amerika Süper Kupa​​​​​​​ (Recopa Sudamericana) maçlarının hepsini kaybederken, ligde çıktığı 3 maçın sadece 1'ini kazanmıştı.

