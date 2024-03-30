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Haberler > Spor > Arda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttı

Arda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttı

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Arda Turan oynadığı en iyi 11&#039;i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttı

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'nın köklü medya organlarından Marca'ya oynadığı en iyi 11'i açıkladı. Turan'ın kadrosunda Galatasaray'dan herhangi bir oyuncuya yer vermemesi dikkat çekti.

Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Arda Turan, Marca'ya oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

Galatasaray, Manisaspor, Başakşehir, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımların formasını giyen Turan, genel olarak İspanya'daki takım arkadaşlarını tercih etti.

Kariyerini Eyüpspor'da teknik direktör olarak sürdüren Arda Turan, Süper Lig'e yükselme hedefine çok yaklaştı.

En yakın rakibi Göztepe'ye 8 puan fark atan İstanbul temsilcisi, şampiyonluk için gün sayıyor.

Gelecek sezon Süper Lig'de ilk defa teknik adamlık yapması beklenen Turan'ın ilerleyen seneler için İspanya La Liga'da çalışma hayalinin olduğu konuşuluyor.

Arda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttı - 1. Resim

ARDA TURAN OYNADIĞI EN İYİ 11'İ SEÇTİ

Kaleci: Thibaut Courtois

Sağ bek: Dani Alves

Stoper: Gerard Pique

Stoper: Diego Godin

Sol bek: Filipe Luis

Orta saha: Andres Iniesta

Orta saha: Sergio Busquets

Orta saha: Koke

Forvet: Neymar

Forvet: Lionel Messi

Forvet: David Villa

Düzenleyen:  - Spor
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