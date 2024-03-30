Arda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttı
Spor Haberleri
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'nın köklü medya organlarından Marca'ya oynadığı en iyi 11'i açıkladı. Turan'ın kadrosunda Galatasaray'dan herhangi bir oyuncuya yer vermemesi dikkat çekti.
Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Arda Turan, Marca'ya oynadığı en iyi 11'i açıkladı.
Galatasaray, Manisaspor, Başakşehir, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımların formasını giyen Turan, genel olarak İspanya'daki takım arkadaşlarını tercih etti.
Kariyerini Eyüpspor'da teknik direktör olarak sürdüren Arda Turan, Süper Lig'e yükselme hedefine çok yaklaştı.
En yakın rakibi Göztepe'ye 8 puan fark atan İstanbul temsilcisi, şampiyonluk için gün sayıyor.
Gelecek sezon Süper Lig'de ilk defa teknik adamlık yapması beklenen Turan'ın ilerleyen seneler için İspanya La Liga'da çalışma hayalinin olduğu konuşuluyor.
ARDA TURAN OYNADIĞI EN İYİ 11'İ SEÇTİ
Kaleci: Thibaut Courtois
Sağ bek: Dani Alves
Stoper: Gerard Pique
Stoper: Diego Godin
Sol bek: Filipe Luis
Orta saha: Andres Iniesta
Orta saha: Sergio Busquets
Orta saha: Koke
Forvet: Neymar
Forvet: Lionel Messi
Forvet: David Villa