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Haberler > Spor > PFDK ceza yağdırdı! Galatasaraylı futbolcuya 2 maç men

PFDK ceza yağdırdı! Galatasaraylı futbolcuya 2 maç men

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PFDK ceza yağdırdı! Galatasaraylı futbolcuya 2 maç men

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı. Hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu 2 maç sahalardan men edildi.

PFDK, 29.03.2024 tarihli toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Karşılaşmanın hakemine hakaret eden Galatasaray kalecisi Günay Güvenç 2 maç ceza aldı.

GÜNAY GÜVENÇ'E 2 MAÇ CEZA

PFDK'dan yapılan açıklamada Galatasaray'a verilen cezalar şu şekilde:
 
"GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
 
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi AYHAN AKMAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
PFDK ceza yağdırdı! Galatasaraylı futbolcuya 2 maç men - 1. Resim

PFDK CEZALARI

PFDK'nın diğer kulüplere verdiği cezalar şöyle:
 
KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA  A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. görevlisi SERKAN REÇBER ’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 15.03.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü başkanı METİN KORKMAZ’ın, 27.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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