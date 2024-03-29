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Haberler > Spor > Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ligden çekilme açıklaması! Trabzonspor, Galatasaray, Erden Timur ve TFF...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ligden çekilme açıklaması! Trabzonspor, Galatasaray, Erden Timur ve TFF...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç&#039;tan ligden çekilme açıklaması! Trabzonspor, Galatasaray, Erden Timur ve TFF...

Spor Haberleri

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili istişarelerde bulunmak için bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ligden çekilme açıklaması! Trabzonspor, Galatasaray, Erden Timur ve TFF... - 1. Resim

LİGDEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

-"İki tane ekstrem var; Biri hiçbir şey yapmamak ki bana sorarsanız en kötüsü budur. Diğer ekstrem ise ligden çekilmek, bir süre futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında muhtelif konular, alternatifler var. İnsanlarla istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor."

-"Ne yapacağımız tam belli değil. Ancak hiçbir şey yapmayacağımız kesinlikle olmayacak. Bunu net olarak söyleyebilirim."

-"Trabzonspor maçı, kesinlikle burada toplanmamızın ya da 2 Nisan'da genel kurula gitmemizin nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Trabzon'daki olay tamamen organize ve belli bir amaçla bizi şampiyonluktan etmek üzerine kurulmuş bir örnek."

-"Yarın Samandıra'da teknik kadromuz ve oyuncularımızla konuşacağız."

-"Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda sıkıntıya girer."

ERDEN TİMUR'A YAYLIM ATEŞİ

-"Konut için yarışalım.’ dediler. ‘Biz yapamayız, o kadar paramız yok.’ diyoruz. Biz yaparız dediğimiz şeyi yaparız. ‘Ne olacak 50-100 tane yaparsın.’ diyor. Hayatı yalan olan… Makineye bağlayın makineyi bozar."

"ZİHNİYETE BAKAR MISINIZ?"

-"Trabzon Emniyeti, maça polis tahsis etmiyorsa ve tahsis ettiği polisleri dışarda bekliyorsa ev sahibi ne yapsın. Bize göre, Trabzon Emniyeti'nin büyük bir zaafı olmuştur ve emniyet müdürünün hala görevde olması da bizlere bir mesajdır."

-"Duyum almaya başlıyoruz, futbolcularımıza ceza verilecek diye. Aynen beklediğimiz gibi. Neymiş, Fenerbahçeli futbolcular fazla güç kullanmışlar. TFF'nin şu anda bulunduğu nokta 'Kaçsalarmış, sevkler olmazmış.' Zihniyete bakar mısınız? Hakemin doğru dürüst maç yönetse maç bu noktaya gelmeyecek. Sizi kim sevk edecek, sizden kim hesap soracak? Bu maçın 1 numaralı sorumlusu sahadaki hakem yönetimidir. Türkiye'de bir hakem var mı böyle siyasi, bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edecek? Yurtdışında böyle bir yönetim olsa FIFA kokartı alınırdı. Anlıyor musunuz yabancı hakem ısrarımızı?"

Düzenleyen:  - Spor
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