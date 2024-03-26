Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Erden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu

Erden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erden Timur, Hakim Ziyech&#039;e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu

Spor Haberleri

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Antalya kampında basın toplantısı yaptı. Hakim Ziyech ile ilgili transfer tekliflerinin olduğunu aktaran Timur, merak edilenleri cevapladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur düzenlediği basın toplantısında Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgilenen kulüpler olduğunu açıkladı.

Liglere verilen milli arada lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur takım ve oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu - 1. Resim

ERDEN TİMUR: ZIYECH'E TEKLİF VAR

Erden Timur, "Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 milyon euro! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada yüzde 50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 milyon euro gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz." dedi.

Erden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu - 2. Resim

ZIYECH'IN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Faslı oyuncunun sözleşmesi hakkında konuşan Erden Timur, "Ziyech'i alırken adale kısmında sakatlığıyla alakalı bir durum vardı. O bölgeden sakatlık geçirmeden oynaması durumunda sözleşmesi uzuyordu. Ziyech o bölgeden sakatlık geçirmedi. Ayrıca Ziyech dahil şimdiden taliplisi olan oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 4 gol attı ve 3 asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu son oynadığı Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi ve skoru 3-3'e getiren golde asisti yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak' - SporMehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak'Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladı - SporLucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladıGalatasaray'ın yıldızı Köhn'den itiraf gibi açıklamalar! '2-3 teklif vardı' - SporGalatasaray'ın yıldızı Köhn'den itiraf gibi açıklamalar! '2-3 teklif vardı'Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan zehir zemberek açıklamalar! Fenerbahçe'yi hedef aldı - SporErden Timur'dan zehir zemberek açıklamalar!Real Madrid'in Arda Güler raporu şoke etti! Carlo Ancelotti disiplinsiz hareketlerinden rahatsız - Spor"Ancelotti hareketlerinden rahatsız"TFF, sızdırılan hakem toplantısının tamamını yayınladı! Galatasaray-Antalyaspor görüntüleri olay olmuştu - SporSızdırılan toplantı görüntülerinin tamamını yayınladıTrabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan 5 taraftar için açıklama! Yaptıkları itiraz reddedilmişti - SporTrabzonspor'dan zehir zemberek açıklamaGalatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni krizin adı 'ifşa!' Antalyaspor maçının sızan hakem konuşmaları sonrası bombaladı - SporGalatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni krizin adı 'ifşa!'Ünlü futbolcu Gabigol doping nedeniyle 2 yıl futboldan men edildi! Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmıştı - SporYıldız golcü futboldan men edildi!Fenerbahçe o ligde oynamak istiyor! Bu iddia çok konuşulacak! Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme gündeme gelmişti - SporFenerbahçe o ligde oynamak istiyor! Süper Lig'e veda
Sonraki Haber Yükleniyor...