Erden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Antalya kampında basın toplantısı yaptı. Hakim Ziyech ile ilgili transfer tekliflerinin olduğunu aktaran Timur, merak edilenleri cevapladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur düzenlediği basın toplantısında Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgilenen kulüpler olduğunu açıkladı.

Liglere verilen milli arada lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur takım ve oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

ERDEN TİMUR: ZIYECH'E TEKLİF VAR

Erden Timur, "Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 milyon euro! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada yüzde 50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 milyon euro gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz." dedi.

ZIYECH'IN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Faslı oyuncunun sözleşmesi hakkında konuşan Erden Timur, "Ziyech'i alırken adale kısmında sakatlığıyla alakalı bir durum vardı. O bölgeden sakatlık geçirmeden oynaması durumunda sözleşmesi uzuyordu. Ziyech o bölgeden sakatlık geçirmedi. Ayrıca Ziyech dahil şimdiden taliplisi olan oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 4 gol attı ve 3 asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu son oynadığı Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi ve skoru 3-3'e getiren golde asisti yaptı.