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Haberler > Spor > Mehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak'

Mehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde konuştu. Cibara, Galatasaray taraftarına transfer müjdesi verdi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, sarı kırmızılı kulübün HDI Sigorta ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay katıldı.

SPONSORLUK ANLAŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ

Mehmet Cibara, HDI Sigorta ile süren uzun süreli işbirliğinden bahsederek, "Türkiye'de sponsorluğun öncüsü HDI Sigorta ile birlikte olmanın ve beraber çalışmanın sevincini yaşıyoruz. İş birliği sırasında bize gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Sponsorluk anlaşmaları kulüpler için çok önemli. Üç konuda yürüttüğümüz sponsorluk anlaşmaları uzun süreler devam eder." dedi.

Mehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak' - 1. Resim

İLK 2'Yİ ZORLAYACAĞIZ

Voleybolda yetiştirici kulüp olarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Cibara, şunları kaydetti:

"Başarı, kimine göre kupalar, kimine göre milli takıma oyuncu yetiştirmek, kimine göre yurt içinde, kimine göre ise yurt dışında şampiyonluk. Camia olarak bunların hepsini gördük. Bundan sonra da yetiştirici kulüp olarak kalmak istiyoruz. Adı amatör ama gerçekte amatör değil. Voleybolda dünyanın en çok kazanan 20 oyuncunun 12'si Türkiye'de. Bizim bu sezonki bütçemiz 750 bin dolardı. Bunun 3 katını alan, 1-2 katını alan birkaç oyuncu var. Stratejimizden ödün vermiyoruz. 1 Haziran'dan sonra gelecek yönetim için pırıl pırıl, genç ve milli takımın geniş kadrosunda yer alan 4 oyuncumuzun olduğu bir kadro kurduk. Erkeklerde bu sezon 4. olduk. Önümüzdeki sezon ilk 2'yi zorlayacağız. Basketbolda hem erkekler hem de kadınlarda başarılı değiliz. Kadınlarda Ekrem Memnun, erkeklerde Yakup Sekizkök'ü göreve getirdik. İkisi de camiamızın içinden çıkan antrenörler. Onlarla başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz."

Mehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak' - 2. Resim

1 HAZİRAN'DA TAKIMA KATILACAK

Mehmet Cibara, VakıfBank'tan Alexia Carutasu ile yeni sezon için anlaştıklarını dile getirerek, "Alexia ile milli takımımızın geniş kadrosunda yer alan 4 oyuncunun transferi bitti. Sözleşmeleri imzalandı, yönetim kurulundan geçti. Alexia, 31 Mayıs'a kadar VakıfBank'ta, 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'ın resmi oyuncusu olacak." şeklinde görüş belirtti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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