Galatasaray'ın yıldızı Köhn'den itiraf gibi açıklamalar! '2-3 teklif vardı'

Galatasaray'ın yıldızı Derrick Köhn, takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Galatasaray'a transfer olmadan önceki süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn gösterdiği performansla göz dolduruyor. Başarılı futbolcu, sarı kırmızılı takımın Antalya kampındaki antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yıldız futbolcu, Galatasaray'a imza atmadan önceki süreci anlattı. Derrick Köhn şu açıklamalarda bulundu:

HAYALİM BURADA OYNAMAK

"2-3 tane teklif vardı ama Galatasaray çok büyük bir kulüp. Hayalimdi burada oynamak. Hoca ve herkes bana amaçlarımızı anlatmıştı zaten ve ben de burada şampiyon olmak istiyordum. Dolayısıyla aklıma ilk gelen ve tek cevap 'evet'ti. Mutluyum burada olduğum için"

BURAYA ODAKLANMALIYIM

"Sacha Boey çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'e gittiği için çok mutluyum. Ben şu anda buraya odaklanmalıyım. Gelecekte ne olacağını o zaman göreceğiz"

OKAN BURUK'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUM

"Okan hoca sahada fark oluşturuyor gerçekten. Sorunlarımla ona gidebiliyorum. Sahanın içinde olsun, dışında olsun ona sorular sorabiliyorum. Hocamız olduğu için çok mutluyum. Onunla birlikte devam etmek istiyorum. Biz takım olmuş bir haldeyiz şu anda."

GALATASARAY TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM

"Galatasaray taraftarı gerçekten çok büyük bir sevgiyle yaklaşıyor ve ben de onları çok seviyorum. Her açıdan kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bugünlerde çok iyi bazı maçlar geçirdiğim doğru. Devam etmek istiyorum bu şekilde. Çok kibar takım arkadaşlarım var. Çok nazik bir şekilde karşıladılar beni. En iyi anlaştığım arkadaşlar arasında Kerem Demirbay'ı söyleyebilirim. Bana çok yardımcı oldu. Bu takım ruhunun oluşması benim için çok mutluluk verici"

TAKIMDA BÜYÜK İSİMLER VAR

"Takımdaki herkesi çok seviyorum. Çok büyük isimler var. Galatasaray'a gelmeden önceden de tanıdığım Mertens, Zaha, Icardi gibi çok büyük isimler var. Herkes özel, herkes çok farklı. Galatasaray'ı önceden izliyordum tabi ama çok sık değil. Drogba, Sneijder'in gibi büyük oyuncuların oynadığı büyük bir takım burası. O zamanlar izliyordum, ben küçükken. Büyük oyuncular geldiği için ben de şimdi benim zamanım geldi, burada kendimi göstermeliyim, oynamalıyım dedim ve geldim"

RAP PERFORMANSI YAPACAĞIM

"Takım arkadaşlarıma söyledim, şampiyon olursak ben de bir rap performansı yapacağım. Barış Alper'in söylediği bir iki tane rapçi vardı ama isimlerini şu an hatırlamıyorum, Barış'a sormam lazım."