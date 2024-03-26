Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan zehir zemberek açıklamalar! Fenerbahçe'yi hedef aldı

Galatasaray'ın Antalya kampında gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray - Antalyaspor maçı için yapmış olduğu çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırılmasıyla ve daha sonra toplantının tamamının yayınlanması ile alakalı konuştu. İşte Erden Timur'un açıklamalarından satır başları...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'ndaki toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili konuşan Timur "Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar." dedi.

Erden Timur'un açıklamalarından satır başları:

"FETÖ İLE BAĞLANTISI OLDUĞU SÖYLENEN BİR HESAPTAN YAYINLANIYOR"

-"Başından beri söylüyoruz, en son bununla ilgili 'temiz eller başlatılsın' diye TFF'ye müracat yaptık. Herkes şikâyetçi, bunları yapan da şikâyetçi. Sürekli mağdur oluyoruz diye insanları manipüle etmek işi farklı noktaya getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor. Şeffaflık her şeyin çözümü."

-"Bugün federasyonunun tüm yayını açıklaması, ne kadar işin karında ne varsa dökülüyor. Şeffaflık her şeyin çözümü. Dün planlı bir şekilde çok sistemli ve aslında hepimizin alışık olduğu Amerika'dan bir operasyon. Önceden bağlantıları olan söylenilen o hesap farklı bağlantıları da varmış. Hatta sürekli bizi suçladıkları FETÖ ile ilgili bağlantıları da olduğunu söylenen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayınlanıyor ve kesilip-biçilip sadece bir kısmı yayınlanıyor."

-"ABD'den bir hesap üzerinden böyle bir video yayınlanıyor, kesilip biçilip sadece bir kısmı yayınlanıyor. Sosyal medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Üzerinden 1,5 sene geçen, defalarca özür dilediğim cümleler sürekli gündemde tutuluyor. Futbolda temiz eller için hepimiz incelenelim dedik. Herkesin tüm telefon görüşmeleri, tüm mesajlarının incelenmesi lazım. TFF'ye müracat ettik bununla ilgili. Herkesin bu konuda incelenmesi lazım. Çünkü hakemler ve TFF üzerinde çok ciddi baskı uygulanıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. Çünkü her şer şeffaf olsun. Her şey açıklansın. Biz bunu istiyoruz."

'BU İŞİ KİM GERİYOR, KİM MANİPÜLE EDİYOR'

-"Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar."

-"Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın."

-"Şampiyon olmak için, yıllardır şampiyon olamadıkları için manipülasyonlarla işi bambaşka noktaya götürüyorlar. Korku imparatorluğu çökmeden, bu zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz."

"OLUNAMAYAN ŞAMPİYONLUKLARA NEDEN BULMAK"

-"Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı - korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek."

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA "SİPARİŞLE SEVK YAPILIYOR"

-"Kesinlikle olmaması gereken, çok boyutlu bir olay. Bundan önce başka amaçlarla da oldu, birçok stadda oldu. Amasız, fakatsız olmaması gerekiyor. Sahaya giren bir taraftar etkisiz bir hale getirilmişken, vurulmamalı. Herkes hukuka karşı eşittir. Giren taraftarın girmesi yanlış, etkisi hale getirildikten sonra tekmelenmesi de yanlış. Adalet Bakanımız da çok doğru bir açıklama yaptı."

-"Olanları adil, tarafsız bir şekilde tartışmayanlar adil değil. Bu maçta yaşananlar da bir milat olsun. PFDK sevkleri neden yapılmıyor? İşte bu baskılardan ötürü yapılmıyor. Normalde sevk ile ilgili disiplin müfettişleri, savcı gibidir. Siz PFDK yerine geçip, karışan oyuncular içinden ayıklama yapamazsınız. Kim karışmışsa işin içindedir."

-"Bu olayın yaşanmaması gerektiği ayrı bir konu, futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı bir konu, dönüp müdahale eden, yerdeki insana tekme atan, koşan insana tekme atan biri ayrı konu. Sevklerin 2 günde yapılması gerekirken, baskı yüzünden sevkler yapılmıyor."

-"Hukuki olan şey, müfettişlerin olaya karışan herkesi sevk etmesidir... Orantılılık ilkesi vardır. Bir kişi elinde tokatla geliyorken siz ona 10 tane yumruk atıp, 50 tane bir şey yapıyorsanız orada orantılılık ilkesi yoktur... Sevkleri göreceğiz. Duyduğumuz şu; sayı 5'ten 4'e, 4'ten 3'e indirilmiş... Siparişle sevk gibi bir şey söz konusu..."

"TAKIM İÇİ CİDDİ BİR İNANMIŞLIK VAR"

-"Bu takımda birbirine inanmışlık var. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Oyuncuların morali son derece yüksek ama bu tip bu konular etkiliyor. Çok ciddi bir güç var takımda ve inşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder"

"KONUŞMAMIZ GEREKEN TEK ŞEY HAK EDEREK ŞAMPİYONLUK"

-"Yoruldum mu? Evet. Ama bunlar güzel görevler. Yönetici olarak Florya'ya ilk girdiğimde taraftar olarak değil yönetici olarak girdim. Milyonlarca insan benim yerimde olmak ister. Benden bu işi daha iyi yapacak bir sürü insan var. Dolayısıyla biz şanslıyız. Bu yüzden şikayetçi olmamak lazım. Psikolojik olarak yorgunluk var."

-"Herkesin, Galatasaray camiasında her bireyin tek gündemi 'Mayıs ayında hak ederek şampiyon olmak' başka bir gündemimiz yok"

HAKIM ZIYECH HAKKINDA

-"Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 Milyon euro. Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada yüzde 50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 Milyon euro gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 Bin euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz."

FENERBAHÇE'NİN LİGDEN ÇEKİLME KARARI HAKKINDA

-"Ben çekileceklerini düşünmüyorum. Kendi iç meseleleri. 'Bize haksızlık yapılıyor' diye bunu gündeme getiriyorlar ama bize daha çok haksızlık yapılıyor."

HAKEMLERE VE TFF'YE ÇAĞRI

-"Buradan Türk hakemlerine çağrıda bulunmak istiyorum. Şu son 10 haftada cesur ve dirayetli olun. Lütfen hakemler de, federasyon da ve tüm paydaşlar da kulak versin. Bu zulmü kim yapıyorsa bulalım. Gelin birlikte hakemleri seçelim. Biz yabancı hakemleri de kabul ediyoruz."

-"Süper Kupa finalini yabancı hakem yönetsin. Bizim için bir sorun yok. Ama yabancı hakeme de 1 yıl boyunca baskı yapalım. Avmde, çoluk çocuklarını, eşlerini rahatsız edelim. Madem yabancı hakemin saniyelik kararının daha doğru olacağını düşünüyoruz."