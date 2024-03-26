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Haberler > Spor > TFF'den sızdırılan hakem toplantısının tamamını yayınladı! Galatasaray-Antalyaspor görüntüleri olay olmuştu

TFF'den sızdırılan hakem toplantısının tamamını yayınladı! Galatasaray-Antalyaspor görüntüleri olay olmuştu

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TFF&#039;den sızdırılan hakem toplantısının tamamını yayınladı! Galatasaray-Antalyaspor görüntüleri olay olmuştu

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ün akşam sızdırılan MHK toplantısıyla alakalı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bir kısmı sızan görüntülerin tamamı yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu dün akşam sızdırılan MHK toplantısıyla alakalı bir açıklama yaptı ve söz konusu toplantının tamamını yayınladı.

TFF'nin açıklaması şöyle;

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

 

Düzenleyen:  - Spor
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