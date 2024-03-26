Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni krizin adı 'ifşa!' Antalyaspor maçının sızan hakem konuşmaları sonrası bombaladı

Bu sezon şampiyonluk yarışını kafa kafaya götüren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sular durulmuyor. Sosyal medyaya sızan Galatasaray-Antalyaspor maçının hakem konuşmaları sonrası sarı-kırmızılılardan ilk açıklama geldi.

Türk futbol bu skandalla çalkalanıyor. X'te bir hesap Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası yapılan, TFF Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısını sızdırmıştı.

"ALİ KOÇ VİDEOYA NASIL ULAŞTI?"

Yaşanan sızıntı sosyal medyanın gündemine damgasını vururken Galatasaray'ın başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Videoya dair bazı detayları paylaşan ve konuya dair kulüpten bir açıklama yapılacağını belirten Yelkencioğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da hedef aldı. "Fenerbahçe'nin, TFF'de nasıl bir yapılanması var?" diyen Yelkencioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklaqma yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. 'No name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?"

"ALİ KOÇ'TA VARSA PAYLAŞSIN"

"Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bu bir soru işareti. Aynı hafta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar, kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef."